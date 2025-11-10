Решение по посмертно осужденному Хачатуряну вступило в силу

Мосгорсуд признал приговор законным

Редакция сайта ТАСС

Ангелина и Крестина Хачатурян © Пресс-служба Мосгорсуда/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна, попросившей вернуть на пересмотр обвинительный приговор, согласно которому в первой инстанции мужчина посмертно признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Читайте также

Как расследовали дело сестер Хачатурян

"Мосгорсуд признал приговор в отношении Михаила Хачатуряна законным. Решение суда первой инстанции вступило в силу. Апелляция вслед за первой инстанцией признала, что он совершил все вмененные ему посмертно преступления", - сказал собеседник агентства.

Жалоба от родственников Хачатуряна с аналогичными требованиями признать приговор незаконным, отменить решение и реабилитировать убитого была также отклонена в апелляции. Ранее после оглашения приговора в районном суде родная сестра Хачатуряна заявила ТАСС, что в дальнейшем будет добиваться его реабилитации. Адвокаты потерпевших в свою очередь заявляли агентству, что защиту и девушек решение столичного суда устраивает, поэтому они обжаловать его не будут.

Кроме того, один из адвокатов сестер, которые были признаны потерпевшей стороной по этому делу, отметил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, что шел с коллегами к этому результату почти семь лет, а принятое судом первой инстанции решение говорит о том, что девушки действовали в целях самообороны. Дело в отношении Хачатуряна было прекращено по нереабилитирующим основаниям минувшим летом.