ФСБ показала видео задержания жителя Омска, планировавшего воевать против РФ
Редакция сайта ТАСС
04:53
ТАСС, 11 ноября. УФСБ России по Омской области показало кадры задержания 19-летнего жителя Омска, администрировавшего украинские Telegram-каналы и собиравшего средства для ВСУ. Задержанный также планировал вести боевые действия против ВС РФ.
Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Руснак сообщила, что его признали виновным в госизмене и призывах к терроризму.
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил его к 8,5 года колонии.