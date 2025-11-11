ФСБ показала видео задержания жителя Омска, планировавшего воевать против РФ

Его приговорили к 8,5 года колонии

ТАСС, 11 ноября. УФСБ России по Омской области показало кадры задержания 19-летнего жителя Омска, администрировавшего украинские Telegram-каналы и собиравшего средства для ВСУ. Задержанный также планировал вести боевые действия против ВС РФ.

Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Руснак сообщила, что его признали виновным в госизмене и призывах к терроризму.

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил его к 8,5 года колонии.