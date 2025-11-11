ФСБ назвала цель операции Киева по угону Миг-31 с "Кинжалом"

Истребитель должен был совершить провокацию в районе крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Целью операции украинской военной разведки по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую сорвала ФСБ, должна была стать провокация в районе крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в румынской Констанце.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС рассказали, что там истребитель "мог быть сбит средствами противовоздушной обороны".