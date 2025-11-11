ФСБ назвала кураторов операции Киева по угону Миг-31 с "Кинжалом"
Редакция сайта ТАСС
06:01
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Масштабную провокацию с угоном российского истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал" готовило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины под кураторством британской разведки. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Читайте также
Провокация против базы НАТО. Что известно о попытке угона российского МиГ-31
В ведомстве рассказали, что сверхзвуковой высотный истребитель планировали направить к крупнейшей авиабазе НАТО в юго-восточной Европе в румынской Констанце. Там его могли сбить силы противовоздушной обороны.
Спецслужбы пытались завербовать российских летчиков, обещая им $3 млн, а также гражданство одной из стран Запада.