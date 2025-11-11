ФСБ показала кадры задержания финансировавшего экстремизм жителя Забайкалья
04:58
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ФСБ России показала видео задержания жителя Забайкальского края, подозреваемого в финансировании экстремистской организации.
В ведомстве сообщили, что мужчина, разделяя идеологию запрещенной на территории России экстремистской организации, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на ее счета.
Против задержанного завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).