ФСБ показала кадры задержания финансировавшего экстремизм жителя Забайкалья

Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ

© УФСБ России по Забайкальскому краю/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ФСБ России показала видео задержания жителя Забайкальского края, подозреваемого в финансировании экстремистской организации.

В ведомстве сообщили, что мужчина, разделяя идеологию запрещенной на территории России экстремистской организации, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на ее счета.

Против задержанного завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).