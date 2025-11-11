По делу пропавших в тайге Усольцевых допросили более 60 свидетелей

Следователи опрашивают граждан, бывших в окрестностях поселка в момент пропажи туристов

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. По уголовному делу об исчезновении семьи Усольцевых в горной тайге в Красноярском крае допросили более 60 свидетелей. Следователи опрашивают граждан, бывших в окрестностях поселка в момент пропажи семьи туристов, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.

"Допрашивают иных лиц, которым может быть известно об их исчезновении", - сообщил представитель ведомства, добавив, что речь идет о людях, которые были в момент пропажи семьи в окрестностях поселка. Также были допрошены родственники и близкий круг общения семьи. По словам представителя ведомства, всего было допрошено более 60 человек.