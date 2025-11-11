{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ опубликовала запись инструктажа Киевом российского летчика по угону МиГ-31

Мужчина на аудиозаписи называет себя представителем признанной нежелательной в РФ организации Bellingcat и предлагает штурману $3 млн за проведение операции
© ЦОС ФСБ России/ТАСС/Ruptly

ТАСС, 11 ноября. ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа российского штурмана летчиком ВСУ по угону истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", который попытался научить его осуществлять посадку самолета онлайн.

На эту тему
Провокация против базы НАТО. Что известно о попытке угона российского МиГ-31
Провокация против базы НАТО. Что известно о попытке угона российского МиГ-31

Ранее сообщалось, что российские правоохранители сорвали операцию Киева, в рамках которой планировалось направить самолет МиГ-31 на авиабазу НАТО в Констанце на юго-востоке Румынии с целью устроить провокацию. 

Также опубликована аудиозапись, на которой сотрудник украинской разведки называет себя представителем признанной нежелательной в России журналистской организации Bellingcat, подконтрольной CIS Великобритании. Как сообщили в ФСБ, в 2022 году сотрудник этой организации Христо Грозев принимал участие в похожей операции ГУР Минобороны Украины по угону истребителя Су-34. Агент британской разведки организовал через подставных лиц передачу в РФ денег для якобы согласившегося на сотрудничество с разведкой российского летчика. Мужчина на аудиозаписи предлагает российскому летчику $3 млн за угон самолета, а также рассказывает, что "обеспечивать безопасность" штурмана будут "британские партнеры". 

Теги
УкраинаРоссия
На северо-востоке Москвы на стройке ЖК загорелись стройматериалы
Площадь пожара составила 60 кв. м
Читать полностью