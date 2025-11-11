Ранее сообщалось, что российские правоохранители сорвали операцию Киева, в рамках которой планировалось направить самолет МиГ-31 на авиабазу НАТО в Констанце на юго-востоке Румынии с целью устроить провокацию.

Также опубликована аудиозапись, на которой сотрудник украинской разведки называет себя представителем признанной нежелательной в России журналистской организации Bellingcat, подконтрольной CIS Великобритании. Как сообщили в ФСБ, в 2022 году сотрудник этой организации Христо Грозев принимал участие в похожей операции ГУР Минобороны Украины по угону истребителя Су-34. Агент британской разведки организовал через подставных лиц передачу в РФ денег для якобы согласившегося на сотрудничество с разведкой российского летчика. Мужчина на аудиозаписи предлагает российскому летчику $3 млн за угон самолета, а также рассказывает, что "обеспечивать безопасность" штурмана будут "британские партнеры".