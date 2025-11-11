В Вологодской области задержали родных женщины, которую держали на цепи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Вологодской области задержали родственников 65-летней женщины, которые привязали ее к кровати цепью. Против дочери и ее сожителя, ранее судимого, завели второе уголовное дело об истязании, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"По версии следствия, родственники женщины, а именно ее дочь 1982 года рождения и сожитель дочери 1976 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь по месту жительства в деревне Пожаре Бабаевского округа, систематически приковывали пенсионерку к кровати, с целью лишения ее возможности совершать активные действия. Подозреваемые задержаны и допрошены. Следствием направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Возбуждено также уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), дела соединены в одно производство.

Женщину на цепи обнаружили вечером 6 ноября сотрудники полиции и центра социального обслуживания населения, они намеревались проверить условия проживания трех несовершеннолетних детей. Вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали. По данным Минздрава области, ее здоровью сейчас ничего не угрожает, она получает необходимую медпомощь.