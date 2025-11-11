В Челябинске топ-менеджеру банка "Снежинский" продлили арест

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия продлил до 18 января 2026 года меру пресечения в виде содержания под стражей председателю правления банка "Снежинский", который в июле был задержан сотрудниками ФСБ по делу о коммерческом подкупе, а в ноябре стал фигурантом дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом мера пресечения в отношении обвиняемого продлена до 18 января 2026 года по ходатайству следствия", - сказали в суде.

21 июля ТАСС сообщал со ссылкой на правоохранительные органы, что председатель правления банка задержан. Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области сообщалось, что противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ, в СК возбуждены и расследуются девять уголовных дел в отношении работников банка. По версии силовиков, в банке действовала ОПГ, которая в 2021-2025 годах похитила свыше 1 млрд рублей, предоставленных АО "ДОМ.РФ" в рамках реализации программы государственной поддержки многодетных семей.