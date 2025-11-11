На востоке Египта в ДТП погибла россиянка

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Гражданка РФ погибла в результате ДТП с участием туристического автобуса на востоке Египта. Об этом сообщила администрация египетской провинции Красное море.

Погибла россиянка, еще 27 пострадали. Что известно о ДТП с россиянами в Египте

"Рано утром в 5 км от города Рас-Гариб туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека, в том числе одна россиянка", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило в беседе с ТАСС информацию о гибели одного человека в результате ДТП. Дипломаты планируют содействовать репатриации тела, добавили в российской дипмиссии.

"Один гражданин РФ погиб, его пол пока сообщить не можем. Генконсульство будет содействовать репатриации тела, этот процесс обычно занимает пять - шесть дней, поскольку необходимо подготовить документы и доставить тело погибшего в Каир, откуда оно уже будет возвращено на родину", - подчеркнули в диппредставительстве.

Там добавили, что большинство российских туристов, пострадавших в ДТП, уже выписаны из больницы и будут возвращены в отели в Хургаде. Пятеро пострадавших пока остаются под присмотром египетских врачей, сообщили в Генконсульстве РФ.

"Пять человек получили травмы средней степени тяжести и пока остаются в больницах, остальные получили необходимую медицинскую помощь и выписаны. Все они будут возвращены в отели, в которых проживали", - рассказали в диппредставительстве.