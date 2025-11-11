Львовская область стала самой коррумпированной на Украине в 2025 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Львовская область по количеству коррупционных дел "опередила" в 2025 году все остальные регионы на Украине. Об этом свидетельствуют данные реестра Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Как следует из данных на сайте агентства, только за 2025 год в регионе зарегистрировано 476 коррупционных дел. На втором месте по количеству коррупционеров оказалась Винницкая область - 412 дел. Третье место в рейтинге нарушителей в сфере коррупции в этом году занимает Киев. В число наиболее коррумпированных регионов также вошли Одесская, Днепропетровская, Киевская и Черновицкая области.

Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что на Украине с начала 2025 года в суды передано более 6,5 тыс. дел о коррупции в отношении 6,9 тыс. человек, среди них значатся депутаты Верховной рады, судьи, сотрудники правоохранительных органов.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии антикоррупционных органов. Политики из США и ЕС заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.