ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 30 БПЛА за сутки

Вооруженные силы Украины выпустили более четырех боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 30 беспилотников и выпустили более четырех боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе села Бочковка, Лозовое и Чайки атакованы тремя беспилотниками. В селе Лозовое от удара FPV-дрона по автомобилю ранен водитель. В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине оказали помощь, от госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно", - написали в оперштабе, добавив, что поврежден частный дом.

По Валуйскому округу ВСУ выпустили пять беспилотников, по Волоконовскому району - два БПЛА, последствий нет. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью трех беспилотников и двух боеприпасов, повреждено складское помещение. Краснояружский район атакован с помощью одного беспилотника и трех боеприпасов, последствия уточняются.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 14 БПЛА, в отделении реанимации скончался мужчина, получивший ранения в результате атаки беспилотника в селе Белянка. Также поврежден многоквартирный и частный дом.