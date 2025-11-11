Названа причина обрушения части комплекса "Снежком" в Подмосковье

Происшествие произошло по вине подрядчика ООО "Развитие"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Обрушение части колонны при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске произошло по вине подрядной организации. Работы на объекте ведет ООО "Развитие", сообщается в официальном Telegram-канале администрации городского округа Красногорск.

"Сегодня в ходе демонтажа здания бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Павшинской пойме произошло частичное обрушение конструкций, вследствие чего были повреждены автомобили, находившиеся на прилегающей парковке. Работы на объекте ведет подрядная организация ООО "Развитие", по вине которой произошел инцидент", - говорится в сообщении.