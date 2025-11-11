НАБУ: в расследовании хищений в "Энергоатоме" фигурируют четыре министра

По словам руководителя подразделения детективов Александра Абакумова, у преступной организации было два руководителя

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Имена четверых бывших и нынешних министров Украины зафиксированы в расследовании дела о хищениях в компании "Энергоатом". Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов.

"Много не скажу, но <...> в различных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров", - отметил он в интервью изданию "Украинская правда".

При этом Абакумов пояснил, что речь идет о разных периодах времени. "Кто-то раньше был министром, кто-то позже. То есть, это не все четыре действующих министра", - сказал он, не уточнив фамилий, так как "это может в дальнейшем навредить расследованию".

Глава подразделения также сообщил, что у преступной организации было два руководителя. "Руководителей преступной организации на данный момент двое. Они оценены нами как руководители в соответствии с собранными доказательствами", - уточнил Абакумов. При этом он отказался отвечать на вопрос, считают ли в НАБУ одним из них бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

10 ноября стало известно о том, что НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска и находится в Израиле. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы. Вечером 10 ноября Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.