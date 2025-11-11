В Чечне из-за обрушения временного настила в доме пострадали около 20 человек

Они получили различные травмы, серьезно пострадавших нет

© Пресс-служба администрации Гудермесского района

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 20 человек получили различные травмы в результате обрушения временной деревянной конструкции во время похорон в частном доме в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чеченской Республики. Об этом ТАСС сообщили в сельской администрации.

"Да, произошло обрушение на похоронах в частном доме. Около 20 человек сейчас осматривают медики. Есть различные травмы, серьезно пострадавших нет", - отметил собеседник ТАСС.

Предполагалось, что обрушился балкон частного дома. Однако в администрации района уточнили, что произошло обрушение временной деревянной конструкции, установленной над подвальным помещением.

Похороны в Чечне, согласно традиции, длятся от трех до семи дней. В течение этого времени родные и знакомые приходят выразить свои соболезнования. Обычно женщины и мужчины собираются в двух соседних домах. Обрушение конструкции произошло в том месте, где находились женщины.