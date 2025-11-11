В Подмосковье на дороге у комплекса "Снежком" возобновили движение транспорта

Оно было приостановлено из-за обрушения части конструкции в ходе демонтажа

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на автодороге, прилегающей к комплексу "Снежком" в Подмосковье, где произошло обрушение части конструкции, возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Красногорска.

"Движение транспорта открыто", - говорится в публикации.

Ранее корреспондент ТАСС с места ЧП сообщал, что в ходе демонтажа часть обломков упала на автостоянку, находящуюся около "Снежкома" и проходящую вдоль него дорогу. В результате происшествия пострадали два человека, им оказана медпомощь. Автомобили на парковке и жилые дома около комплекса также получили повреждения.

В декабре 2024 года при обрушении конструкций в ходе демонтажа данного комплекса погиб рабочий. В 2023 году там же упал башенный кран, пострадал крановщик, была повреждена кровля котельной, стоящей рядом с комплексом. Также жители близлежащих домов жалуются на частый грохот от падения демонтируемых конструкций.

Комплекс "Снежком" был построен в 2007 году как единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс. Однако в конце ноября 2021 года юридическое лицо объекта - ООО "Снежная горка" - объявили банкротом. В октябре 2022 года по итогам технического обследования горнолыжного комплекса было решено его снести.