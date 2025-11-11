Пушилин: два человека ранены в Горловке при ударе беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили ранения при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому авто в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) на легковой автомобиль пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1991 года рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что при ударах ВСУ также повреждены легковые автомобили.