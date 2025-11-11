Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении горнолыжного комплекса в Красногорске

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Читайте также

Три человека пострадали. Подробности ЧП при демонтаже комплекса "Снежком" в Красногорске

"По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.