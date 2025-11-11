В Подмосковье после ДТП с багги госпитализировали женщину

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Одна из пострадавших в ДТП в подмосковном поселке Тучково находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

"В результате ДТП в Рузе пострадали два человека, они доставлены бригадами скорой помощи в больницы Московской области. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, второй - как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее тринадцатилетний подросток на багги сбил двух женщин в подмосковном поселке.