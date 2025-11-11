ВСУ ударили по машине скорой помощи в Васильевке
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Военные ВСУ целенаправленно ударили беспилотником по машине скорой помощи в прифронтовой Васильевке Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.
"Согласно поступившей информации, днем ВСУ целенаправленно атаковали дроном-камикадзе автомобиль скорой помощи в Васильевке. Чудом никто не пострадал. Только за сегодня это вторая атака на медиков, днем дрон ударил по зданию Центральной районной больницы в Каменке-Днепровской. ВСУ намеренно бьют по гражданским объектам, по машинам скорой помощи, школьным автобусам, машинам работников РЭС", - сказал он.
Автомобиль скорой стоял возле центральной районной больницы, она также получила незначительные повреждения.