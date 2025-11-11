Над регионами России за два часа сбили девять украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:36
обновлено 20:37
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 21:00 до 23:00 мск сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"11 ноября в период с 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - сообщили в военном ведомстве.