Над регионами России за два часа сбили девять украинских БПЛА

Из них четыре беспилотника уничтожили над Ростовской областью
20:36
обновлено 20:37
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 21:00 до 23:00 мск сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"11 ноября в период с 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - сообщили в военном ведомстве. 

