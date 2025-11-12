ТАСС: названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал ребенок

В правоохранительных органах сообщили, что причиной стало СВУ с поражающими элементами

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Причиной взрыва в Красногорске, где пострадал ребенок, стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

Частично ампутировали пальцы. Главное о состоянии пострадавшего в Красногорске ребенка

"Это СВУ, начиненное поражающими элементами в виде металлических фрагментов, которое было замаскировано под предмет, похожий на подарочную упаковку с размещенными на корпусе 10 рублями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это было СВУ осколочно-фугасного действия с взрывчатым веществом массой до 10 г в тротиловом эквиваленте.