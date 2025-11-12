Пострадавший от взрыва в Красногорске мальчик занимается кикбоксингом

Тренер по дзюдо Владимир Шарупич отметил, что попросил других тренеров сообщить детям ничего не поднимать

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пострадавший при взрыве в подмосковном Красногорске ребенок занимается в секции кикбоксинга. Об этом ТАСС сообщил тренер по дзюдо Владимир Шарупич, ставший очевидцем событий.

"Он занимается в том же Дворце спорта, в котором тренирую и я. Только я преподаю дзюдо, а он занимается в секции кикбоксинга, - сказал собеседник агентства. - Дальше я просто написал в тренерский чат, попросил, чтобы тренеры сообщили своим детям ничего не поднимать".