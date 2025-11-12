МВД показало видео задержания теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что криминальная схема действовала в Дагестане и Московском регионе

ТАСС, 12 ноября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео задержания участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег в Московском регионе и Дагестане.

Волк сообщила, что оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, доход составил свыше 100 млн рублей. Участники схемы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировали товарно-денежный оборот. Регистрации и лицензии на проведение операций у задержанных не было.

ГСУ ГУ МВД России по Москве завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Во время обысков правоохранители изъяли средства связи, носители информации, документы, технику. У одного из задержанных обнаружили предположительно боевой пистолет с патронами.

Двоих фигурантов отправили под домашний арест. Одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в МВД.