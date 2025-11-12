В Новороссийске дом поврежден из-за аварии на водоводе

Высота хлынувшего из-под земли потока воды достигла 10 м

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Высота потока воды, возникшего из-за аварии на магистральном трубопроводе в Новороссийске Краснодарского края, достигала 10 м, поврежден находящийся рядом жилой дом, сообщили ТАСС в муниципальной службе спасения.

"В начале утечки высота потока воды достигала около 10 м. На данный момент поток воды полностью остановлен, пострадавших в результате инцидента нет. Есть повреждения близлежащего жилого дома, однако они незначительные. Ведется ликвидация последствий", - сказал представитель службы.

Ранее в водоканале Новороссийска сообщили, что из-за аварии на магистральном водоводе ограничена подача воды в городе. По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в Новороссийске проживало более 345,5 тыс. человек. В мэрии ТАСС подтвердили, что ограничения коснулись всего города.

На опубликованных городскими властями кадрах видно, что на месте аварии из-под земли бьет поток воды высотой с частный дом. Вода заливает проезжую часть. Кроме того, ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором высота потока в несколько раз выше частных домов, а вода подтопила прилегающие улицы.