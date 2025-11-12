Информация о найденных в разных частях Москвы подозрительных купюрах оказалась ложной

Предварительно установлено, что это купюры из "банка приколов"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что в разных частях Москвы найдены подозрительные купюры, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что на Нижегородской улице и в Петровско-Разумовском проезде найдены свернутые 10-рублевые купюры. После проверки установлено, что информация ложная", - сказал собеседник агентства. По его словам, устанавливается от кого поступила информация и с какой целью.

Ранее в подъезде жилого дома Москвы была найдена подозрительная пачка 10-рублевых купюр с подарочной лентой. Предварительно установлено, что это купюры из "банка приколов". Они изъяты и направлены на экспертизу. Опасности не представляет.

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой. В результате детонации ребенок получил телесные повреждения. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте.