ТАСС: замглавы администрации Ялты задержали по коррупционной статье

Речь идет об Ирине Беломестновой

Заместитель главы администрации города Ялты Ирина Беломестнова © Страница Администрации Ялты во "ВКонтакте"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации крымского курортного города Ялты, по предварительной информации, задержана по статье о коррупции, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

О задержании ранее сообщила советник главы Республики Крым Ольга Курлаева. По информации из соцсетей, речь идет об Ирине Беломестновой.

"Предварительно, статья коррупционная", - сообщил собеседник агентства.

Ирина Беломестнова была назначена на должность заместителя главы администрации Ялты в августе 2022 года. В мэрии она возглавляет департамент строительства и благоустройства.