Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

Кабмин поручил провести расследование "с максимальной срочностью и профессионализмом"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии приняло резолюцию, в которой признало взрыв автомобиля у исторической крепости Красный форт в Нью-Дели терактом. Об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Читайте также

Погибли 8 человек, 24 пострадали. Главное о взрыве автомобиля в Нью-Дели

Моди провел заседание кабмина по вопросам безопасности. Оно началось с минуты молчания в память о погибших. В принятой правительством резолюции отмечается, что страна стала свидетелем "чудовищного террористического акта, совершенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта".

Кабмин поручил провести расследование "с максимальной срочностью и профессионализмом", чтобы "все причастные исполнители, соучастники и спонсоры были оперативно установлены и привлечены к ответственности".

В резолюции подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем правительства на самом высоком уровне.

В понедельник вечером в индийской столице у Красного форта взорвался автомобиль. В результате, по последним данным, погибли 13 человек, более 20 были ранены. Расследование теракта передано в ведение Национального бюро расследований.