Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии приняло резолюцию, в которой признало взрыв автомобиля у исторической крепости Красный форт в Нью-Дели терактом. Об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди.
Читайте также
Погибли 8 человек, 24 пострадали. Главное о взрыве автомобиля в Нью-Дели
Моди провел заседание кабмина по вопросам безопасности. Оно началось с минуты молчания в память о погибших. В принятой правительством резолюции отмечается, что страна стала свидетелем "чудовищного террористического акта, совершенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта".
Кабмин поручил провести расследование "с максимальной срочностью и профессионализмом", чтобы "все причастные исполнители, соучастники и спонсоры были оперативно установлены и привлечены к ответственности".
В резолюции подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем правительства на самом высоком уровне.
В понедельник вечером в индийской столице у Красного форта взорвался автомобиль. В результате, по последним данным, погибли 13 человек, более 20 были ранены. Расследование теракта передано в ведение Национального бюро расследований.