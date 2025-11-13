В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены несколько домов и автомобилей
04:42
ОРЕЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Несколько машин и домов получили повреждения в Орловской области в результате атаки ВСУ, информации о пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.
Уточняется, что информации о пострадавших нет. Сообщается, что часть осколков упала на территорию жилого сектора, повреждены остекления частных домовладений и балконов жилых домов, а также несколько автомобилей.
По словам губернатора, учреждения города и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. На местах работают правоохранительные органы и МЧС.