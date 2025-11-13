В Оренбурге после пожара ввели режим повышенной готовности в пределах дома

В пунктах временного размещения находятся 10 человек

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в границах многоквартирного дома в Оренбурге, где произошел пожар на площади 1,4 тыс. кв. м. 10 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в администрации города

"Десять [человек находятся в ПВР]. Остальные у родственников и знакомых. Режим повышенной готовности введен в пределах дома. Сегодня временно исполняющий полномочия главы города Альберт Юмадилов будет встречаться с жителями, чтобы обсудить все дальнейшие мероприятия по их размещению и восстановлению дома", - сказала собеседница агентства.

Возгорание кровли многоквартирного жилого дома произошло по адресу: Больничный проезд, 10. Были эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. Травмирован один человек. В МЧС РФ сообщали, что площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали около 02:30 мск.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, после следственных действий специалисты начнут обследование здания. Губернатор Евгений Солнцев поручил восстановить дом в максимально короткие сроки.

По информации правительства, в тушении пожара участвовали 85 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России 65 человек и 20 единиц техники. Для жильцов работает пункт временного размещения на базе лицея №1, в готовность приведены еще два пункта временного размещения. Продолжает работу оперативный штаб под руководством временно исполняющего главы Оренбурга Альберта Юмадилова.