Волонтер Шерстобоева: пострадавшие в Таиланде в ДТП россияне были на нелегальной экскурсии

По ее словам, единственной тяжело пострадавшей в этой аварии оказалась 28-летняя белоруска Анастасия Ясюкевич

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Пострадавшие в Таиланде в ДТП с автобусом россияне и белорусы находились на нелегальной экскурсии на реку Квай в провинции Канчанабури недалеко от границы с Мьянмой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева.

"Авария произошла на территории гостиницы Yoko, откуда туристов на автобусе, похожем на гольф-кар, повезли на нелегальную экскурсию к реке Квай. В момент заезда на крутой холм мощности двигателя машины не хватило, она остановилась и покатилась вниз. Туристы начали выпрыгивать из нее, и в какой-то момент она перевернулась. Единственной тяжело пострадавшей в этой аварии оказалась 28-летняя гражданка Белоруссии Анастасия Ясюкевич, которая приехала в Таиланд с коллегами по работе. Есть предположение, что на нее упала эта машина, поскольку остальные отделались только царапинами и ушибами", - сказала она.

Отправившаяся в Канчанабури Шерстобоева организовала сбор крови для пострадавшей белоруски, у которой была большая кровопотеря и упал уровень гемоглобина. "Проблема в том, что в местном банке не было третьей группы крови с отрицательным резус-фактором. Мы наняли микроавтобус и вместе с отозвавшимися помочь донорами из Паттайи поехали в Канчанабури, поскольку договориться о перевозке крови не получилось. Вызвались сдать кровь одна российская туристка и пара постоянно проживающих в Таиланде россиян, а также согражданка пострадавшей", - поделилась волонтер.

Шерстобоева отметила, что переливание крови позволит таиландским врачам провести операцию на позвоночнике пострадавшей женщины, которая является нетранспортабельной, поскольку есть угроза повреждения спинномозгового нерва.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин ранее сообщил ТАСС, что шесть россиян и пять граждан Белоруссии 6 ноября пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Канчанабури.