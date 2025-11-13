Во Льгове шесть домов повреждены при атаке ВСУ

Власти Курской области помогут собственникам с восстановлением

КУРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области, повреждения получили шесть домов, также поврежден склад местного сахарного комбината. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщил, что жилой дом на улице Пржевальского в городе Льгове подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Губернатор отмечал, что информация о последствиях еще уточнялась.

"Уточненная информация по удару во Льгове. В результате атаки повреждено шесть частных домов: пострадали окна, крыши, фасады. Взрывной волной повредило два автомобиля. Прилет также случился по складу сахарного комбината. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он в своем .

Хинштейн добавил, что на местах работают оперативные службы. Власти Курской области помогут собственникам пострадавшего жилья с восстановлением.