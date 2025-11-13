Замглавы департамента здравоохранения Орловской области осудили на три года

Светлану Жирову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

ОРЕЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Орла назначил три года колонии заместителю руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлане Жировой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Жирову Светлану Владимировну признать виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Ранее государственный обвинитель запрашивал для Жировой 7 лет колонии. Заместитель руководителя департамента здравоохранения обвинялась по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии обвинения, с 2019 по 2022 год Жирова, являясь также руководителем контрактной службы департамента здравоохранения региона, организовала закупку отдельных медикаментов с целью создания видимости освоения бюджетных средств, выделенных на льготные лекарства, без учета сведений об их потребности. В результате лекарства на 46,7 млн рублей оказались невостребованными, их срок годности истек.

По данным прокуратуры региона, в результате действий обвиняемой федеральному и региональному бюджетам был принесен ущерб в указанном размере, также были нарушены права граждан на получение своевременной и бесплатной медицинской помощи. "Решением суда Жирова также не имеет права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, в течение 2 лет 6 месяцев", - уточнили ТАСС в прокуратуре.

Кроме того, в ходе заседания было принято решение передать гражданский иск прокуратуры Орловской области о взыскании с Жировой 46,7 млн ущерба в отдельное судопроизводство, наложенный ранее арест на квартиру обвиняемой сохранить до исполнения решения суда.