Замглавы департамента здравоохранения Орловской области запросили семь лет

Речь идет о Светлане Жировой

ОРЕЛ, 23 октября. /ТАСС/. Государственный обвинитель запросил семь лет колонии в отношении заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светланы Жировой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Государственный обвинитель попросил суд признать подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, на 3 года", - говорится в сообщении. Жирова обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии обвинения, с 2019 по 2022 годы, Жирова, являясь также руководителем контрактной службы департамента здравоохранения региона, организовала закупку отдельных медикаментов с целью создания видимости освоения бюджетных средств, выделенных на льготные лекарства, без учета сведений об их потребности. В результате лекарства на 46,7 млн рублей оказались невостребованными, их срок годности истек. "Обвинение полагает, что незаконные действия Жировой повлекли причинение федеральному и региональному бюджетам ущерба в указанном размере, а также нарушение прав граждан на получение своевременной и бесплатной медицинской помощи", - отметили в пресс-службе.