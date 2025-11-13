По делу бывшего вице-премьера КЧР допросят около 80 свидетелей

Ирину Гербекову обвиняют в создании организованного преступного сообщества

ЧЕРКЕССК, 13 ноября /ТАСС/. Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии заслушает показания 78 свидетелей, заявленных гособвинением по делу обвиняемой в создании организованного преступного сообщества (ОПС) бывшего вице-премьера республики Ирины Гербековой, сообщили ТАСС в пресс-службе горсуда.

"В суде начался допрос свидетелей. Со стороны обвинения заявлены 78 человек, показания 5 заслушаны. Очередное заседание по делу Гербековой назначено на 19 ноября", - сказал собеседник агентства.

Гербекова обвиняется по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) УК РФ. Ранее сообщалось, что подсудимая вину в инкриминируемых преступлениях признала частично, только по статье о растрате.

По версии следствия, участники ОПС в 2015-2022 годах похитили более 30 млн рублей бюджетных средств при ремонте больницы, закупке различных товаров для нужд медучреждения, оказании услуг, выдаче заработной платы работникам, приобретении топлива для служебного транспорта. Неправомерно были также растрачены средства, полученные от доходной платной деятельности больницы. На основании поддельных платежных документов, представленных в управление федерального казначейства по КЧР, осуществлялись переводы средств за якобы выполненные работы и оказанные услуги на счета третьих лиц в различных кредитных организациях.

Создала и возглавила ОПС экс-зампредседателя правительства КЧР, ранее занимавшая должность главврача больницы в Черкесске. В состав преступного сообщества вошли заместитель главврача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер и работники бухгалтерии, заведующий аптекой, начальник отдела учета и контроля за оказанием платных услуг, два индивидуальных предпринимателя и иные лица.