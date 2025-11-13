Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископа Баграта

Его обвиняют в подготовке терактов и попытке захвата власти

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Ереване продлил еще на три месяца арест лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта, обвиняемого в подготовке терактов и попытке захвата власти.

"Ранее представленные основания для заключения под стражу сохраняются, в связи с чем нет оснований для рассмотрения альтернативной меры пресечения. Исходя из сказанного, мера пресечения в виде заключения под стражу продлевается еще на 3 месяца", - пояснил судья Карен Фархоян.

25 июня суд общей юрисдикции принял решение заключить архиепископа Баграта под предварительный арест на два месяца. В последний раз суд продлевал его арест на три месяца 21 августа, суммарно архиепископ находится в СИЗО уже пять месяцев.

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в Telegram-канале материал, опубликованный на провластном портале Civic.am, где были сведения о якобы готовящемся "захвате власти". Он назвал этот план "попыткой переворота мерзавцев".

Баграт и 17 его сторонников, которые также были арестованы по обвинению в попытке свержения конституционного строя, назвали действия силовиков политическим преследованием. Позже в Армении был арестован еще один архиепископ - Микаель, - которому также инкриминировали призыв к захвату власти.