Замглавы администрации Ялты арестовали

Ирина Беломестнова обвиняется в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал МВД России по Республике Крым/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Ялтинский городской суд избрал заместителю главы администрации города Ялты Ирине Беломестновой меру пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки.

"13 ноября 2025 года Ялтинским городским судом Республики Крым вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны - заместителя главы администрации города Ялта - начальника управления капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым, обвиняемой органами предварительного расследования в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Постановлением суда в отношении Беломестновой И. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2026 года", - говорится в сообщении.

О задержании Беломестновой стало известно днем ранее. Ирина Беломестнова была назначена на должность заместителя главы администрации Ялты в августе 2022 года.

Как уточнили в СК, замглавы администрации Ялты обвиняется во взятке в 2,5 млн рублей за получение фирмой контракта на ремонт и реконструкцию детсада.