Состояние мальчика, пострадавшего из-за взрыва в Красногорске, стабильное

Признаков воспалительного процесса нет, сообщила директор ДНКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мальчик, пострадавший в результате взрыва предмета в руках в Красногорске, находится в стабильном состоянии, признаков воспалительного процесса нет. Об этом сообщила директор ДНКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

"Он стабильный, отдыхает, спит после седации, потому что перевязка проходила под наркозом. Стабильные гемодинамические показатели, стабильная рана без признаков воспалительного процесса", - сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале регионального Минздрава.

Шаповаленко добавила, что постоянно с ребенком находится его мать.