Прокуратура контролирует установление обстоятельств нападения на учителя в школе в Москве

Педагога избил отец ученика пятого класса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту инцидента в одной из московских школ, где отец ученика напал на учителя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"По предварительным данным, днем 13 ноября в одну из столичных школ пришел отец ученика и применил физическую силу в отношении педагога. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", - говорится в сообщении.

Ранее в столичном департаменте образования и науки сообщили, что в одной из школ на северо-востоке Москвы произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса. В школу вызвали скорую помощь и полицию.

