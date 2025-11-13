ТАСС: в Челябинске задержали замначальника следственного отдела полиции

Женщину подозревают в том, что она занималась покровительством объединению "Махонинские"

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими задержали заместителя начальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску. Ее подозревают в том, что она занималась покровительством объединению "Махонинские", совместно с членами которого вымогала 8 млн рублей у местного жителя, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Задержана по делу о должностных преступлениях и вымогательстве заместитель начальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску, майор юстиции. СУ СК возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при оперативном сопровождении рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества объединения "Махонинские" и о признании его экстремистским были выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами. По версии силовиков, замначальника отдела оказывала членам объединения всяческое покровительство, вместе с членами объединения вымогала денежные средства в размере более 8 млн рублей.

Со ссылкой на правоохранительные органы 13 ноября сообщалось, что суд в Челябинске увеличил с 16 до 23 количество ответчиков по иску о взыскании имущества на 2,5 млрд рублей, принадлежащего объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура по материалам управления ФСБ России по Челябинской области просит признать экстремистским. В список, кроме братьев Андрея и Александра Махониных, входят их родственники, бизнес-партнеры, менеджеры.

По данным Генпрокуратуры, объединение "Махонинские" имеет признаки объединенной преступной группы, члены которой поддерживали контакты с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. По данным Росфинмониторинга, объединение выводило деньги за пределы России.

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что это объединение было выявлено в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с областным управлением ФСБ России. Объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске, имущество общей стоимостью не менее 2,5 млрд рублей, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.