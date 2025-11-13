В Карелии к месту крушения военного самолета направили экстренные службы
Редакция сайта ТАСС
17:12
обновлено 17:17
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии направили экстренные службы к предполагаемому месту крушения военного самолета в Прионежском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.
"Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения", - сказано в сообщении.
По данным Минобороны РФ, Су-30 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета около 19:00 мск, экипаж погиб. Самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.