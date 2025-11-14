В порту Новороссийска из-за атаки БПЛА пострадали три человека

Обломки дронов повредили гражданское судно

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. В порту Новороссийска обломки дрона повредили гражданское судно. Три человека пострадали.

Об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, три человека пострадали, они являются членами экипажа судна. Их госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.