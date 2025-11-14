ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен водитель

Ему оказывают помощь
Редакция сайта ТАСС
06:07

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа подвергся атаке дрона. Ранен водитель", - написали в оперштабе.

Бригада скорой доставляет мужчину с баротравмой, осколочными ранениями головы и шеи в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается. 

РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине