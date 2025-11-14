В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен водитель
06:07
БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
"Легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа подвергся атаке дрона. Ранен водитель", - написали в оперштабе.
Бригада скорой доставляет мужчину с баротравмой, осколочными ранениями головы и шеи в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается.