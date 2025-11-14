В Махачкале завели уголовное дело после массового отравления в кафе

Пострадали 13 человек, в том числе 6 детей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту оказания опасных услуг питания, повлекших массовое отравление посетителей одного из кафе Махачкалы. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Советскому району города Махачкала СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По уточненным данным следственного управления, в результате пострадали 13 человек, в том числе 6 детей. Ранее в Минздраве региона сообщали о 14 отравившихся.

Расследование Роспотребнадзора республики показало, что причиной отравления стал сальмонеллез. Инфекцию выявили как в продуктах, так и у пострадавших. Деятельность кафе приостановлена.