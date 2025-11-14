ВСУ нанесли артиллерийский удар по многоквартирному дому в Каменке-Днепровской

Никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали многоквартирный жилой дом при помощи артиллерии в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Около 13:20 [мск] вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по многоквартирному жилому дому в Каменке-Днепровской. В результате серьезные повреждения получили крыша, выбиты окна в порядка 15 квартирах, поврежден фасад здания. Пострадавших в результате атаки нет", - сообщили ТАСС в администрации.

Всего во время артиллерийского обстрела ВСУ нанесли не менее восьми ударов по городу.