Гособвинение заочно просит более года колонии для Дудя

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Гособвинение заочно запросило 1 год 10 месяцев колонии для журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Гособвинитель попросила назначить 1 год 10 месяцев общего режима заочно", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дудя и направила в суд материалы его уголовного дела для рассмотрения по существу. Таганский суд Москвы получил дело Дудя, но передал дальше по подсудности мировому судье столичного судебного участка №359.

Дудь обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Дело в отношении него возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что признанный иностранным агентом 38-летний Дудь был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Вину он не признает, говорится в документах. Дудь был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. На своем YouTube-канале в 2024 году он перестал использовать маркировку иноагента.