ТАСС: пытавшийся заехать в ИК с оружием водитель мог перевозить его на продажу

Происхождение боеприпасов пока неизвестно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика, который пытался проехать с гранатой, оружием и радиостанциями на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском Свердловской области, предположительно, перевозил их с целью продажи. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Предположительно, с целью продажи. Происхождение оружия и боеприпасов еще предстоит выяснить", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, с какой целью водитель перевозил оружие и планировал ли диверсию в колонии.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону сообщили, что в ИК-47 на КПП сотрудниками досмотровой группы во въезжающем на территорию грузовике в кабине водителя были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны. Грузовик приехал для загрузки изготовленной продукции деревообработки. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника оружие и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).