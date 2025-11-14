Нововоронежская АЭС вернулась к проектной мощности после атаки ВСУ

Этот "стресс-тест" и оборудование, и коллектив станции прошли на очень высоком уровне, указал гендиректор Росатома Алексей Лихачев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

КАЛИНИГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Нововоронежская АЭС вернулась на проектную мощность после временного снижения мощности трех энергоблоков на фоне атаки беспилотников ВСУ, которая произошла в ночь с 12 на 13 ноября. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Читайте также

Безопасность ЗАЭС, атаки ВСУ и ядерные испытания. Заявления Лихачева и Гросси

Ранее Лихачев заявил, что "позапрошлой ночью" ВСУ направили около восьми беспилотников для атаки Нововоронежской АЭС, все они были сбиты.

"Однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции, включая две наших гордости - [энергоблоки]№6-7 Нововоронежа, первые 1 200-ники - были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%. <…> Уже вчера к 11:00 [мск] станция была возвращена на номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию. Надо подчеркнуть, что этот экзамен, этот стресс-тест и оборудование, и коллектив станции прошли на очень высоком уровне", - сказал Лихачев.

Он добавил, что ремонт устройств провели быстро и профессионально. Что касается самой станции - мощнейшие энергоблоки показали маневренность и эффективность.

"С учетом таких профессиональных действий российского сетевого оператора энергосистема России практически не пострадала", - заключил гендиректор Росатома.