Епархия подтвердила факт суицида протоиерея в Волгоградской области

Следователи продолжают проверку

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Протоиерей храма Сергия Радонежского Сергий Скребцов из Урюпинского района Волгоградской области совершил суицид. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Урюпинской епархии.

"На данный момент факт суицида подтвержден", - сказал представитель епархии, отвечая на вопрос о причинах смерти протоиерея храма Сергия Радонежского.

В пресс-службе добавили, что это стало неожиданным для семьи и духовенства епархии. "Священнослужители, семья, все, конечно, в шоке от такого, потому что никто не ожидал, что такое может произойти, никаких видимых причин для этого не было", - сказали в пресс-службе.

Ранее информация о смерти по причине суицида появилась в социальных сетях. В следственном управлении СК по Волгоградской области уточнили, что по факту смерти проводится проверка. "Следственные действия продолжаются, и мы тоже все ждем окончания, чтобы хоть какой-то след в конце туннеля был, чтобы хоть какие-то подробности узнать, узнать причины", - добавили в пресс-службе.