Мощность блока Нововоронежской АЭС снижали на 50% из-за атаки БПЛА

В ночь на 13 ноября осколки беспилотника повредили электрооборудование на станции

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Мощность одного из блоков Нововоронежской атомной электростанции (АЭС), где в ночь на 13 ноября осколками беспилотника было повреждено электрооборудование, снижали на 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе станции.

"Два блока были отключены от сети, на одном снижена мощность на 50%", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в ночь на 13 ноября дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской АЭС. По этой причине несколько энергоблоков были отключены в автоматическом режиме, а один продолжал работать в штатном режиме на полную мощность. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена, радиационный фон находится в норме.